Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве ожидаются облачная погода и небольшой дождь

Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.

Сейчас в Ричмонде: +18° 6 м/с 94% 756 мм рт. ст. +18°
Источник: AP 2024

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Небольшой дождь и до 9 градусов тепла ожидаются в Москве 12 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет плюс 7−9 градусов, в ночь на понедельник температура может опуститься до плюс 3 градусов.

Ветер прогнозируется юго-западный и южный 6−11 м/с. Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться в пределах 4−9 градусов тепла. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки 0 градусов.