Полмиллиона человек планируется привить от гриппа в Хабаровском крае

В Хабаровском крае продолжается масштабная вакцинация против гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. Прививочная кампания проходит в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного президентом России Владимиром Путиным, и федерального проекта «Здоровье для каждого», сообщает пресс-служба правительства края.
Сейчас вакцинация организована в 38 медицинских учреждениях региона. В край поступило свыше 530 тысяч доз современных вакцин, предназначенных для широкого применения, в том числе для детей и беременных женщин. Медики отмечают, что сентябрь и октябрь — оптимальное время для прививки, когда организм успевает выработать устойчивый иммунитет до начала эпидемиологического подъёма.
По данным регионального министерства здравоохранения, на сегодняшний день привито более 214 тысяч жителей, из них свыше 95 тысяч — дети. Всего планируется охватить вакцинацией около 528 тысяч человек. Для удобства населения работают 460 прививочных бригад, выезжающих в детские сады, школы, организации и на предприятия.
Особое внимание уделяется защите граждан из групп риска — пожилых, людей с хроническими заболеваниями и работников социальной сферы. Для лечения случаев гриппа и ОРВИ в крае подготовлены 11 стационаров, в распоряжении которых 778 инфекционных коек и 245 аппаратов искусственной вентиляции лёгких.
«Медицинские учреждения Хабаровского края полностью готовы к сезону респираторных заболеваний. Все больницы обеспечены лекарствами, средствами защиты и необходимым оборудованием, помощь пациентам окажут более восьми тысяч специалистов», — сообщили в краевом минздраве.