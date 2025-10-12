Полмиллиона человек планируется привить от гриппа в Хабаровском крае

Сейчас вакцинация организована в 38 медицинских учреждениях региона. В край поступило свыше 530 тысяч доз современных вакцин, предназначенных для широкого применения, в том числе для детей и беременных женщин. Медики отмечают, что сентябрь и октябрь — оптимальное время для прививки, когда организм успевает выработать устойчивый иммунитет до начала эпидемиологического подъёма.