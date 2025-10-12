Ричмонд
Geo: Пакистан захватил около 20 афганских пограничных пунктов

МО Афганистана заявило об успешном завершении операции против Пакистана.

Пакистанские военные захватили 19 пограничных пунктов Афганистана, сообщает Geo.

Телеканал ссылается на информацию, полученную от источников в сфере безопасности.

«Пакистан занял 19 афганских пунктов вдоль границы», — говорится в сообщении.

В материале сказано, что Афганистан якобы использовал эти объекты «для осуществления атак на территории Пакистана».

Ранее сообщалось, что на афгано-пакистанской границе начались тяжёлые бои. В частности, Военно-воздушные силы Афганистана нанесли авиаудар по населённому пункту Лахор в Пакистане.

Вечером в субботу Минобороны Афганистана заявило об успешном окончании «операции возмездия». В ведомстве подчеркнули, что эта операция стала ответом на нарушения афганского воздушного пространства, а также авиаудары со стороны Пакистана.