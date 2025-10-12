Geo: Пакистан захватил около 20 афганских пограничных пунктов

Пакистанские военные захватили 19 пограничных пунктов Афганистана, сообщает Geo.
Телеканал ссылается на информацию, полученную от источников в сфере безопасности.
«Пакистан занял 19 афганских пунктов вдоль границы», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что Афганистан якобы использовал эти объекты «для осуществления атак на территории Пакистана».
Ранее сообщалось, что на афгано-пакистанской границе начались тяжёлые бои. В частности, Военно-воздушные силы Афганистана нанесли авиаудар по населённому пункту Лахор в Пакистане.
Вечером в субботу Минобороны Афганистана заявило об успешном окончании «операции возмездия». В ведомстве подчеркнули, что эта операция стала ответом на нарушения афганского воздушного пространства, а также авиаудары со стороны Пакистана.