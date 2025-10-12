В РФ получили кристаллы алмазов, перспективные для компьютерной памяти

В сотрудничестве с коллегами из Германии и США ученые показали возможность управления электронным состоянием таких оптических центров с помощью магнитных полей и сверхчастотного электромагнитного излучения. Исследователи обосновали перспективность таких центров для использования в качестве ячеек квантовой памяти, являющихся ключевым элементом для реализации широкомасштабных квантовых сетей. Кроме этого, полученные алмазы перспективны в качестве температурных сенсоров. Сейчас исследования в этом направлении проводятся в рамках соглашения с Российским квантовым центром, уточнили в институте.