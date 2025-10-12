В МВД предупредили о схеме кражи денег через ботов для «инвестиций»

Злоумышленники стали использовать Telegram-ботов для кражи средств россиян. Они имитируют якобы сделки с растущим доходом. Telegram-ботов называют «инвестиции». Об этом рассказали в пресс-службе МВД, цитирует ТАСС.
С помощью ботов мошенники получают большие суммы. Аферисты убеждают жертв начать торговлю криптовалютами и ценными бумагами. Россияне вкладывают средства, так как мошенники демонстрируют якобы высокий доход от проведенных сделок.
«Пользователю направляют ссылку на Telegram-бот, который имитирует проведение сделок, отображает растущий “доход” и, как следствие, жертва вкладывает значительные денежные и кредитные денежные средства», — пояснили в МВД.
Граждан также могут обмануть с помощью схемы с поверкой счетчиков. Злоумышленники предлагают жильцам измерить значения по завышенным ценам. Мошенники выполняют работу со счетчиками, результаты которой сложно проверить.