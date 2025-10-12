Спасатели обследовали пещеру, где могла укрыться семья Усольцевых, пропавшая в тайге

Семья Усольцевых пропала в конце сентября 2025 года во время похода из поселка Кутурчин в сторону Кутурчинского Белогорья. Поисковые мероприятия ведутся с привлечением спасателей, полиции, волонтеров и дронов, но до настоящего времени обнаружить пропавших не удалось. Следствие рассматривает версию несчастного случая, криминальные версии не подтвердились.