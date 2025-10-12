Ричмонд
+18°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд продлил арест генералу Кузнецову по делу о взятках

Второй западный окружной военный суд продлил срок содержания под стражей бывшего начальника главного управления кадров Министерства обороны России Юрия Кузнецова.

Второй западный окружной военный суд продлил срок содержания под стражей бывшего начальника главного управления кадров Министерства обороны России Юрия Кузнецова.

Как сообщили РИА Новости в суде, мера пресечения для обвиняемого в получении взяток генерала продлена на один месяц — до 5 ноября. Соответствующее ходатайство следствия было удовлетворено полностью.

В четверг аналогичное решение суд принял в отношении второго фигуранта данного уголовного дела — краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна, обвиняемого в организации коррупционных схем.

Ранее сообщалось, что осужденный на пожизненное потребовал перевода в другую колонию.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.