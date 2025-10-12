Суд продлил арест генералу Кузнецову по делу о взятках

Второй западный окружной военный суд продлил срок содержания под стражей бывшего начальника главного управления кадров Министерства обороны России Юрия Кузнецова.
Как сообщили РИА Новости в суде, мера пресечения для обвиняемого в получении взяток генерала продлена на один месяц — до 5 ноября. Соответствующее ходатайство следствия было удовлетворено полностью.
В четверг аналогичное решение суд принял в отношении второго фигуранта данного уголовного дела — краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна, обвиняемого в организации коррупционных схем.
