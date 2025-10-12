Суд не установил вину организатора концерта группы «Пикник» в теракте

Суд не установил вину организатора концерта группы «Пикник» террористическом акте. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на материалы суда по гражданскому иску одного из потерпевших.
Ранее один из пострадавших обратился с иском к организатору концерта ООО «МСМ», утверждая, что оно не приняло «достаточных мер по обеспечению безопасности посетителей».
«Правовые основания для удовлетворения исковых требований одного потерпевшего от теракта к другому, учитывая, что вред им причинен действиями других лиц, отсутствуют», — цитирует агентство решение Хорошевского суда Москвы.
Почему при теракте в «Крокусе» жертв могло быть больше, читайте здесь на KP.RU.
Ранее сообщалось, что террористы «Крокуса» после бегства на Украину хотели попасть в Афганистан.
Полная хронология теракта в «Крокус Сити Холле» здесь на KP.RU.