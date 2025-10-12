Всплыли новые подробности про военного Льва Ступникова, предавшего Россию

Перебежчик Лев Ступников какое-то время проживал в Центральном округе Омска.
Бывший российский офицер Лев Ступников, разыскиваемый по обвинению в переходе на сторону Украины, мог скрываться в Омске. Об этом сообщают в местных правоохранительных органах.
«Перебежчик Ступников какое-то время проживал в Центральном округе Омска, он сменил две квартиры в двух пятиэтажках на одной и той же улице», — приводят слова представителей РИА Новости. Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов отрабатывали адреса, где мог находиться Ступников, и общались с жильцами по этим адресам.
По словам одного из жильцов, в указанной квартире ранее проживала семья военных, а недавно представители следствия интересовались судьбой военного из этой семьи. На другом предполагаемом адресе сосед подтвердил, что слышал о военном, который снимал квартиру, но лично его не знал.
Ранее Лев Ступников был внесен в федеральный розыск после того, как, по данным правоохранительных органов, перешел на сторону Украины, покинув ряды российских вооруженных сил. На протяжении последующих семи месяцев Ступников, предположительно, осуществлял корректировку ракетных ударов по позициям своих бывших сослуживцев. В отношении него возбуждено уголовное дело.