Уголовное дело блогера Дудя* передали в мировой суд

Суд в Москве передал уголовное дело блогера Юрия Дудя* мировому судье. Он обвиняется в неисполнении обязанностей иноагента. Материалы дела уже направлены на рассмотрение в мировой суд, транслирует ТАСС.
Блогера штрафовали уже не менее двух раз. Однако он продолжает публиковать материалы в медиа без специальной плашки иностранного агента.
Известно, что уголовное дело в отношении Юрия Дудя* рассматривал Таганский суд Москвы.
Минюст 10 октября расширил перечень иноагентов. Список пополнился еще пятью физическими лицами. Среди них филолог Полина Барскова*, блогеры Василий Садонин* и Алексей Шевцов*, правозащитник Тимур Тухватуллин* и журналист Денис Загорье*.
*- признаны иностранными агентами на территории России.