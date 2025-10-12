Ричмонд
Уголовное дело блогера Дудя* передали в мировой суд

Дело блогера Дудя* о неисполнении обязанностей иноагента передали мировому судье.

Источник: Комсомольская правда

Суд в Москве передал уголовное дело блогера Юрия Дудя* мировому судье. Он обвиняется в неисполнении обязанностей иноагента. Материалы дела уже направлены на рассмотрение в мировой суд, транслирует ТАСС.

Блогера штрафовали уже не менее двух раз. Однако он продолжает публиковать материалы в медиа без специальной плашки иностранного агента.

Известно, что уголовное дело в отношении Юрия Дудя* рассматривал Таганский суд Москвы.

Минюст 10 октября расширил перечень иноагентов. Список пополнился еще пятью физическими лицами. Среди них филолог Полина Барскова*, блогеры Василий Садонин* и Алексей Шевцов*, правозащитник Тимур Тухватуллин* и журналист Денис Загорье*.

*- признаны иностранными агентами на территории России.