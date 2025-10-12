Отшельничество в тайге: как протекает жизнь бабушки Агафьи Лыковой, с рождения живущей в лесах

Женщина почти 40 лет проживает в одиночестве в таежном лесу.
На территории Красноярского края уже на протяжении двух недель ведутся поисковые мероприятия по обнаружению семьи Усольцевых, исчезнувших в таежной зоне в районе Кутурчинского Белогорья. В числе пропавших находятся 64-летний Сергей Усольцев, его супруга Ирина, которой 48 лет, их пятилетняя дочь, а также собака породы корги. Согласно предварительной информации, 28 сентября члены семьи самостоятельно отправились к скальному образованию Буратинка, несмотря на то, что запланированный групповой туристический поход был отменен организаторами из-за ухудшения погодных условий.
Однако существуют и те, кто живет в тайге вдали от внешнего мира намеренно. Эти люди не хотели когда-либо быть найденными. Однако в 1978 году сибирским геологам это удалось сделать совершенно случайно. В глухих лесах специалисты наткнулись на семью старообрядцев Лыковых, которые бежали в таежные края в конце 1930-х годов.
Ученые обнаружили там несколько жилых и хозпостроек. Старообрядческая община обосновалась на расстоянии двухсот километров от ближайшего населенного пункта, оказавшись, по сути, в полной изоляции от современной цивилизации. На данный момент единственной выжившей представительницей семьи Лыковых остается 80-летняя Агафья Карповна. Как произошло, что женщина до сих проживает в таежной глуши в одиночестве, что случилось с ее родственниками и как сейчас она там живет — подробнее в материале URA.RU.
Как Лыковы оказались вдали от мира.
События берут свое начало в 1930-х годах, когда Карп Лыков, глава семьи, принял непростое решение покинуть обжитые места. Опасаясь преследований со стороны советских властей, он вместе с супругой и детьми отправился в отдаленные районы тайги Западного Саяна, стремясь скрыться от влияния атеистической идеологии и избежать воздействия окружающего общества.
Старообрядцы обосновалась на расстоянии двухсот километров от ближайшего жилья, полностью изолировав себя от остального мира. По свидетельству врача Игоря Назарова, изложенному в его книге «Тайга родная» и опубликованному «Комсомольской правдой», условия их существования можно было сравнить с суровым экспериментом. Тем не менее Лыковы сумели выжить, не имея практически никаких ресурсов.
Когда родилась Агафья Лыкова.
В ряде источников датой рождения Агафьи Лыковой указывается 17 апреля 1944 года. Однако сама отшельница никогда не оформляла паспорт, категорически отказавшись от его получения. Журналисты обратились за разъяснениями к бывшей послушнице Надежде Усик, проживавшей вместе с Агафьей в тайге, которая утверждает, что Лыкова появилась на свет в 1945 году. В свою очередь, духовник отшельницы, иерей Игорь Мыльников, уточнил, что точной датой рождения женщины является 9 апреля 1945 года.
Выжившие в таежном лесу.
Семья Лыковых больше 30 лет проживала в полной изоляции от остального мираФото: Илья Питалев / РИА Новости.
У Агафьи было трое старших братьев и сестер: сестра Наталья, а также братья Савин и Дмитрий. Семья выживала, как могла. Об огнестрельном оружии оставалось только мечтать — вместо него использовали ловушки, силки и ямы для добычи пищи. Мужчины занимались рыбалкой, женщины собирали в лесу ягоды, грибы и черемшу. На огороде выращивали картофель, лук, репу и горох. Все работы выполнялись вручную, без применения удобрений и сельхозтехники.
Место для поселения было выбрано неслучайно: поблизости протекал ручей, а в лесу росли кедры, дававшие орехи, съедобную кору и привлекавшие дичь. Несмотря на это, Лыковы регулярно сталкивались с угрозой голода, особенно тяжелыми были зимы, когда запасы подходили к концу, а добыть свежие продукты становилось невозможно.
Мясо на столе появлялось крайне редко — до тех пор, пока младший сын Дмитрий не изобрел собственный способ охоты. Он часами преследовал животных по каменистым склонам, доводя их до изнеможения, после чего добыча падала без сил. Сам Дмитрий обладал исключительной выносливостью: он мог бегать босиком по снегу и ночевать на открытом воздухе даже в сильные морозы.
Члены семьи смогли приспособиться к суровым реалиям таежного лесаФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Отправляясь в сибирскую тайгу, Лыковы взяли с собой лишь самое необходимое — только то, что сумели пронести через непроходимый лес и реки: металлические чайники, немного одежды, инструменты. Однако все это быстро пришло в негодность, и семье пришлось создавать быт заново. Одежду они шили из конопли, которую выращивали самостоятельно, пряли нити на самодельной прялке и ткали полотно на ткацком станке. Его, к слову, удивительным образом, удалось провести через тайгу. Вместо обуви использовали галоши из бересты: они были легкими, но быстро промокали. Металлические чайники вскоре заржавели, и их заменили новые, изготовленные из той же бересты.
Семья Лыковых отличалась поразительной стойкостью. Агафья, несмотря на свой небольшой рост — всего 148 сантиметров, без труда передвигалась босиком по промерзшей земле даже при температуре около минус пяти градусов. В зимний период члены семьи выкапывали картофель из-под снега голыми руками. После тяжелого голода, который привел к гибели матери, у них не было иного способа выжить.
Однако несмотря на умение выживать Лыковы часто находились на грани голодаФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Основу их рациона составляли отварной картофель в мундире, а также похлебка, приготовленная из пшеницы и репы. Хлеб выпекали, используя муку, смешанную с толченым картофелем. Мясо и рыба появлялись на столе крайне редко — исключительно в тех случаях, когда удавалось поймать животное с помощью ловушек.
Агафья и ее сестра Наталья самостоятельно выкапывали трехметровые ямы среди скал для ловли зверей. На выполнение этой изнурительной работы у женщин уходило по три дня — суровые условия тайги не оставляли им иного выбора. Семья полностью отказывалась от употребления соли, чая и сахара, ограничиваясь сырой водой из горных рек.
Открытие тайны отшельников и смерть родных.
За несколько лет женщина потеряла всех родныхФото: Илья Питалев / РИА Новости.
Жизнь в уединенной тайге продолжалась бы прежним образом, если бы в 1978 году группа геологов случайно не обнаружила жилище семьи Лыковых. Так был раскрыт секрет их обособленного существования, который старообрядцы усиленно прятали.
С этого момента у отшельников стали появляться посетители: одни приносили продукты питания, другие — теплую одежду, третьи просто стремились пообщаться. Однако в течение трех месяцев 1981 года семья понесла одну тяжелую утрату за другой. Скончались сразу трое детей Карпа Лыкова: сыновья Савин и Дмитрий, а также дочь Наталья.
Игорь Назаров полагал, что причиной их смерти стала инфекция, усугубленная ослабленным иммунитетом. Долгие годы изоляции лишили Лыковых естественной защиты от распространенных вирусов, и контакт с внешним миром оказался для них фатальным.
В результате Агафья осталась наедине с отцом. Карп Лыков прожил еще семь лет и скончался в 1988 году. После его смерти женщина осталась одна — последняя из шести членов семьи староверов, когда-то ушедших в сибирскую тайгу от людей.
Один на один с тайгой.
Агафья Лыкова категорически отказывалась вернуться в лоно цивилизацииФото: Илья Питалев / РИА Новости.
На тот момент женщине было более сорока лет. Ее ожидали долгие годы жизни в полном одиночестве среди суровой тайги. Родственники неоднократно пытались убедить ее переехать в деревню, однако отшельница неизменно отказывалась. Ее решимость объяснялась главным образом родительским наказом — никогда не покидать тайгу.
Митрополит Московский и всея Руси старообрядцев Корнилий также предлагал ей переселиться в столицу. На что также получил отрицательный ответ.
За годы жизни в тайге у Агафьи Лыковой появились серьезные проблемы со здоровьем. В 2014 году врач Алексей Хухрев обнаружил у нее большое уплотнение под грудью — его диаметр составлял 10−15 сантиметров, а вес — около четырех килограммов. Агафья рассказала, что живет с этим уже больше 26 лет.
Во время пандемии коронавируса Лыкова тоже заболела. У нее была высокая температура, кашель и ломота в теле. Однако тест показал отрицательный результат на коронавирус. Возможно, организм Агафьи, который долгие годы существовал в изоляции, выработал свои способы защиты от болезней.
Помощь от внешнего мира.
Бизнесмен Дерипаска помог женщине со строительством новой избыФото: Владимир Андреев © URA.RU.
В конце 2020 года произошло неожиданное событие — Агафья Лыкова обратилась с письмом к предпринимателю Олегу Дерипаске. В своем послании она выразила благодарность за уже предоставленную помощь продуктами и предметами первой необходимости, а также попросила содействия в строительстве нового дома взамен старой избы.
Дерипаска откликнулся на просьбу таежной отшельницы. Проект нового жилища и необходимые строительные материалы были подготовлены в кратчайшие сроки, однако основное затруднение возникло с транспортировкой, поскольку к заимке можно добраться исключительно по реке. Тем не менее, все трудности были преодолены, и уже в 2021 году Агафья Лыкова переселилась в новый дом, который освятил митрополит Корнилий.
На сегодняшний день, 80-летняя Агафья остается единственной постоянной жительницей заимки на реке Еринат. Связь с внешним миром поддерживается за счет доставки продуктов вертолетами и регулярных визитов волонтеров.
Женщине помогают волонтерыФото: Илья Питалев / РИА Новости.
Отшельница продолжает вести традиционное хозяйство. Она самостоятельно выращивает картофель и собирает кедровые орехи. Ежедневно она проводит несколько часов в молитве. Компанию ей составляют кошки, подаренные когда-то геологами.
Тем не менее, назвать Агафью полностью одинокой нельзя — в непосредственной близости от ее дома размещен инспекторский пост заповедника «Хакасский». Его специально перенесли ближе к жилищу Лыковой, чтобы она могла обратиться за помощью при необходимости. В летний период ей доставляют продукты. Также решен вопрос с телефонной связью. Теперь Агафья имеет возможность позвонить. Кроме того, ее регулярно навещает группа из пятнадцати волонтеров, которые оказывают содействие в работах по хозяйству, ремонте и сборе урожая.
Последние новости о пропавшей в тайге семье Усольцевых.
