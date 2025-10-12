Отшельничество в тайге: как протекает жизнь бабушки Агафьи Лыковой, с рождения живущей в лесах

Сергей и Ирина Усольцевы решили внезапно отправиться на маршрут «Минская петля», который они считали своим особым местом. Сначала Ирина не хотела ехать с Сергеем на «Тантру» — это тренинги с медитациями и йогой, где они хотели пройти энергетические практики. Но в последний момент она передумала, и Сергей быстро спланировал маршрут. Друзья Сергея говорят, что он был опытным туристом, но иногда забывал важные вещи. Однако Ирина утверждала, что подготовила все для похода. Родители также собрали для дочери специальное детское снаряжение. Все новости, которые известны о семье Усольцевых — читайте в сюжете URA.RU.