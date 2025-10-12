Ричмонд
В США начнут выплачивать компенсации потомкам чернокожих рабов

Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом подписал закон о создании специального бюро по выплате репараций потомкам темнокожих рабов. Об этом в воскресенье, 13 октября, сообщил официальный портал нормативных актов штата.

Новый закон предусматривает создание постоянного государственного агентства, которое займется разработкой программы репараций. Законодатели рассчитывают, что этот шаг поможет достичь институционального и экономического равенства.

Бюро будет заниматься выстраиванием устойчивых механизмов для компенсации потомкам рабов. Это первое в истории Калифорнии постоянное агентство, созданное специально для решения вопросов репараций, говорится на сайте.

В ходе археологических раскопок рядом с домом седьмого президента США Эндрю Джексона были найдены человеческие останки, принадлежавшие рабам. На обнаруженном кладбище, расположенном в Нэшвилле, штат Теннесси, захоронены рабы, работавшие в «Эрмитаже» — резиденции экс-президента.

В ноябре прошлого года федеральное бюро расследований (ФБР) начало расследование после того, как в США по всей стране чернокожие начали получать угрозы, что их «как рабов отправят на плантации собирать хлопок».