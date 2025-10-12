Ричмонд
Врач раскрыл, станет ли человек алкоголиком, если будет есть конфеты с коньяком

Систематическое употребление десертов, содержащих алкоголь, может сформировать привычку к его вкусу и косвенно способствовать переходу к употреблению спиртных напитков. Такое мнение высказал врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

Постоянное употребление алкогольных конфет может вызвать привыкание.

«Но при систематическом употреблении “взрослых сладостей” может формироваться привычка к вкусу алкоголя, что снижает чувствительность к его вкусовым маркерам и может облегчить переход к реальному употреблению», — приводит слова Исаева RT. Он подчеркнул, что количество спирта в одной порции не способно оказать значимый физиологический эффект на организм взрослого человека.

Нарколог также отметил психологическую опасность для людей, находящихся в ремиссии алкогольной зависимости. Даже незначительный вкус или запах алкоголя способны спровоцировать воспоминания, усилить тягу и привести к срыву. Исаев уточнил, что развитие зависимости у здорового человека от таких десертов невозможно из-за слишком низкой концентрации этанола, недостаточной для воздействия на систему вознаграждения мозга.

Ранее нарколог Алексей Казанцев отмечал, что даже слабый алкоголь оказывает опасное воздействие на мозг, а его систематическое употребление, независимо от крепости, может привести к потере контроля и формированию зависимости. Он также подчеркивал, что алкоголь притупляет сознание и блокирует работу префронтальной коры головного мозга, что особенно важно учитывать молодым людям для сохранения продуктивности.