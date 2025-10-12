Врач раскрыл, станет ли человек алкоголиком, если будет есть конфеты с коньяком

Ранее нарколог Алексей Казанцев отмечал, что даже слабый алкоголь оказывает опасное воздействие на мозг, а его систематическое употребление, независимо от крепости, может привести к потере контроля и формированию зависимости. Он также подчеркивал, что алкоголь притупляет сознание и блокирует работу префронтальной коры головного мозга, что особенно важно учитывать молодым людям для сохранения продуктивности.