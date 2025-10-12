Писательница Викентьева хотела через суд заставить театр поставить её пьесу

Необычный иск пришлось рассматривать суду в Москве. Писательница Татьяна Викентьева хотела добиться компенсации в один миллион рублей от «Московского театра на Таганке» за отказ поставить её пьесу. Кроме того, писательница требовала, чтобы суд заставил театр поставить на сцене одну из её пьес. Историю рассказывает РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.
Сообщается, что писательница расценила отказ со стороны театра как дискриминацию, оскорбляющую её честь и достоинство. При этом она не явилась на суд, когда было назначено разбирательство, но обжаловала решение суда, когда стало известно, что оно принято в пользу театра.
Ранее чеченский писатель Закриев пытался отсудить у режиссёра фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона 10 миллионов рублей. Литератор утверждал, что сюжет своего знаменитого фильма американец украл из его книги «Секретное оружие».