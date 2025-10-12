В Иркутске на бульваре Рябикова установили лестницу на опасном спуске. Бетонная конструкция появилась на косогоре у дома № 31. Об этом сообщает депутат Думы округа Евгений Шеломенцев.
— Еще недавно этот спуск был настоящим испытанием, на нем скользко, опасно и страшно, особенно в гололед или дождь, — прокомментировал депутат.
Это самый короткий путь для жителей домов № 31, 32 и 34А. По данному маршруту удобно ходить в поликлиники, школы и детские сады. Теперь благодаря лестнице ходить будет безопасно. В скором времени подрядчик установит там поручни.
