В Иркутске на бульваре Рябикова установили лестницу на опасном спуске

По данному маршруту удобно ходить в поликлиники, школы и детские сады.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске на бульваре Рябикова установили лестницу на опасном спуске. Бетонная конструкция появилась на косогоре у дома № 31. Об этом сообщает депутат Думы округа Евгений Шеломенцев.

— Еще недавно этот спуск был настоящим испытанием, на нем скользко, опасно и страшно, особенно в гололед или дождь, — прокомментировал депутат.

Это самый короткий путь для жителей домов № 31, 32 и 34А. По данному маршруту удобно ходить в поликлиники, школы и детские сады. Теперь благодаря лестнице ходить будет безопасно. В скором времени подрядчик установит там поручни.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре завершается строительство школы на 1550 мест на улице Ярославского. Школа будет состоять из девяти блоков. Большинство из них — трехэтажные с подвалом.