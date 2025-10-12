Жители украинского города Житомир массово переходят на русский язык в повседневном общении, игнорируя официальные ограничения. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщили РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.
По данным собеседника агентства, русская речь стала повсеместно звучать в общественных местах города.
— Житомирцы говорят как хотят, не смотря на запреты. Они самостоятельно перешли на общение между собой на русском языке, русская речь уже опять слышна в общественных местах и горожане не скрывают свой выбор, — отметил источник.
Как пояснили в силовых структурах, горожане сознательно делают этот выбор, выражая таким образом несогласие с политикой киевских властей.
20 сентября бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, что в рядах украинской армии наказывают за использование русского языка. По его словам, нарушителей подвергают физическому насилию и помещают в специально вырытые ямы. Слежка за украинскими солдатами происходила и на полигонах — командование контролировало речь боевиков.