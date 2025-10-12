Военный ВС РФ рассказал о явлении Серафима Саровского после боя под Курском

Во время освобождения Курской области от оккупации ВСУ раненому российскому военному пришел на помощь сам Серафим Саровский, рассказал aif.ru ведущий телеканала «Спас» Роман Голованов, который общался со свидетелями этой истории.
«Наши попали под обстрел, в живых остался только один боец, получивший ранение. Эвакуация была невозможна, он спрятался в кустах и стал прощаться с жизнью. Но тут из ниоткуда появляется старичок и говорит: “Давай, я тебя вытащу”. Раненый отказывается, потому что тащить далеко, тяжело будет, могут оба погибнуть. А старичок объясняет, что он местный, знает все места, и просит только молиться. Когда боец сказал, что молитв не знает, то старичок посоветовал повторять: Господи, помилуй» и подхватил его, подставив спину. Боец повторял молитву, а старичок его потихоньку тащил", — поделился Голованов.
По словам телеведущего, через некоторое время боец потерял сознание, а очнулся уже в госпитале в Курске.
«Спрашивает всех, как он сюда попал. Но никто не может ничего вразумительного ему ответить. Много раненых, идут бои. Через некоторое время в госпиталь приезжает священник, навещает раненых, дарит им иконы. Этому раненому достается икона с изображением преподобного Серафима Саровского, о котором он раньше ничего не знал. Батюшка ему объяснил, что это покровитель Курской земли, преподобный Серафим Саровский. Боец в ответ рассказал, что он его раненого с поля боя вытащил», — добавил Голованов.
