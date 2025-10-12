Военный ВС РФ рассказал о явлении Серафима Саровского после боя под Курском

«Наши попали под обстрел, в живых остался только один боец, получивший ранение. Эвакуация была невозможна, он спрятался в кустах и стал прощаться с жизнью. Но тут из ниоткуда появляется старичок и говорит: “Давай, я тебя вытащу”. Раненый отказывается, потому что тащить далеко, тяжело будет, могут оба погибнуть. А старичок объясняет, что он местный, знает все места, и просит только молиться. Когда боец сказал, что молитв не знает, то старичок посоветовал повторять: Господи, помилуй» и подхватил его, подставив спину. Боец повторял молитву, а старичок его потихоньку тащил", — поделился Голованов.