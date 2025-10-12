Ричмонд
Breitbart: власти Калифорнии создадут бюро по репарациям потомкам рабов

Авторы публикации в Breitbart предположили, что губернатор Калифорнии хочет привлечь внимание избирателей.

Источник: Аргументы и факты

Первое в США бюро по репарациям потомкам американских рабов появиться в американском штате Калифорния, соответствующий законопроект подписал губернатор региона Гэвин Ньюсом, сообщил портал Breitbart.

В местном законодательном органе отметили, что это решение может запустить «механизмы, направленные на достижение институционального и экономического равенства». Авторы публикации предположили, что решение Ньюсома поддержать законопроект связано с его желанием привлечь внимание темнокожих избирателей.

Напомним, в мае 2023 года газета San Francisco Chronicle писала, что специальная комиссия, созданная по распоряжению Гэвина Ньюсома, пришла к выводу, что каждый темнокожий житель штата может получить компенсацию за рабство и расовую дискриминацию в размере $1,2 млн.

При этом в том же году власти города Сан-Франциско в Калифорнии составили план репараций, которые предлагается выплатить $5 млн каждому из потомков темнокожих рабов, проживающих в городе.