Синоптик Позднякова предупредила о погодной аномалии предстоящей зимой

«В декабре на европейской части России, в южной части Урала и на юге Западной Сибири температура будет чуть ниже климатической нормы. Более существенная отрицательная аномалия будет наблюдаться только на территории Камчатки. В остальные месяцы на большей части территории России температура будет либо выше нормы, либо около климатической нормы», — сказала Позднякова.