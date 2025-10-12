Ричмонд
Синоптик Позднякова предупредила о погодной аномалии предстоящей зимой

Россиянам пообещали самую холодную зиму за последние 20 лет, но эксперт считает, что пока пугать подобными заявлениями рано. Синоптик рассказала, какой будет зима.

Источник: ru.freepik.com

Температура чуть ниже климатической нормы будет наблюдаться в декабре на европейской части России, на части Урала и Западной Сибири, в остальные месяцы температура будет около или выше нормы, заявила aif.ru главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«В декабре на европейской части России, в южной части Урала и на юге Западной Сибири температура будет чуть ниже климатической нормы. Более существенная отрицательная аномалия будет наблюдаться только на территории Камчатки. В остальные месяцы на большей части территории России температура будет либо выше нормы, либо около климатической нормы», — сказала Позднякова.

Ранее СМИ писали, что Европу и Россию впервые за 20 лет ждет аномально холодная зима.