Блогер Лерчек не платит за ЖКХ, с неё взыщут задолженность через суд

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) не платит за услуги ЖКХ. Задолженность будет взыскана судебными приставами, информирует ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.
Сообщается, что Чекалина в установленные сроки не оплатила коммунальные платежи, тепло и электричество. Открыто исполнительное производство о принудительном взыскании долга, сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что у находящей под домашним арестом Лерчек серьезные проблемы со здоровьем.
При этом мать Валерии Чекалиной сообщила, что начала распродажу вещей дочери.
Напомним, Чекалину и её супруга обвиняют в совершении валютных операций по переводу денежных средств в сумме более 251,6 млн рублей с использованием подложных документов.
Кроме того, что Лерчек находится под домашним арестом, блогеру запретили пользоваться интернетом и социальными сетями.