Блогер Лерчек не платит за ЖКХ, с неё взыщут задолженность через суд

Судебные приставы взыскивают с находящейся под домашним арестом Чекалиной задолженность по коммунальным платежам.

Источник: Комсомольская правда

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) не платит за услуги ЖКХ. Задолженность будет взыскана судебными приставами, информирует ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.

Сообщается, что Чекалина в установленные сроки не оплатила коммунальные платежи, тепло и электричество. Открыто исполнительное производство о принудительном взыскании долга, сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что у находящей под домашним арестом Лерчек серьезные проблемы со здоровьем.

При этом мать Валерии Чекалиной сообщила, что начала распродажу вещей дочери.

Напомним, Чекалину и её супруга обвиняют в совершении валютных операций по переводу денежных средств в сумме более 251,6 млн рублей с использованием подложных документов.

Кроме того, что Лерчек находится под домашним арестом, блогеру запретили пользоваться интернетом и социальными сетями.