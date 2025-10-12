Консул Ильин: Россиян заманивают в рабство в Мьянме под видом работы моделями

После переписки соискателей направляют в международный аэропорт Суварнабхуми. Там прибывших встречают и транспортируют к Месаю — городу на мьянманской границе. Людей переправляют через реку Мэй на лодках, обходя официальные переходы. Ширина водоёма в этом месте не превышает 70 метров, и в сухой сезон её можно пересечь пешком. После прибытия в колл-центры работники лишаются телефонов и документов, и многие лишь спустя некоторое время понимают, что находятся на территории Мьянмы, а не Таиланда.