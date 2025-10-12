Лидеры европейских государств способны удерживать власть, лишь спекулируя на мнимой «угрозе» РФ, заявил полковник ВС Соединённых Штатов в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор.
Он уточнил, что в ЕС наступает время отчаяния.
«Сейчас наступает время отчаяния — европейские лидеры пытаются удержаться у власти, поэтому продолжают настаивать, что на востоке существует великая “российская угроза”, и начинают тратить деньги, которых на самом деле нет. Они надеются подстегнуть экономику своих стран за счёт военного производства. Я не думаю, что это сработает. Я не вижу в этом никакого будущего», — сказал Макгрегор.
По его словам, в частности, речь идёт о канцлере ФРГ Фридрихе Мерце, который проявляет «невероятный оптимизм», говоря о повышении уровня производства в военно-промышленном комплексе страны.
«Так что, по сути, речь идёт лишь о том, чтобы отчаянно цепляться за власть. И знаете, бесполезность и глупость этого действительно поражают», — заявил Макгрегор.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Ранее профессор из Соединённых Штатов Джон Миршаймер заявил, что ЕС использует Киев для ослабления Российской Федерации, но в результате всё это оборачивается против Украины.