Макгрегор: лидеры ЕС впали в отчаяние из-за РФ

Полковник уточнил, что европейские лидеры пытаются удержаться у власти.

Источник: Аргументы и факты

Лидеры европейских государств способны удерживать власть, лишь спекулируя на мнимой «угрозе» РФ, заявил полковник ВС Соединённых Штатов в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор.

Он уточнил, что в ЕС наступает время отчаяния.

«Сейчас наступает время отчаяния — европейские лидеры пытаются удержаться у власти, поэтому продолжают настаивать, что на востоке существует великая “российская угроза”, и начинают тратить деньги, которых на самом деле нет. Они надеются подстегнуть экономику своих стран за счёт военного производства. Я не думаю, что это сработает. Я не вижу в этом никакого будущего», — сказал Макгрегор.

По его словам, в частности, речь идёт о канцлере ФРГ Фридрихе Мерце, который проявляет «невероятный оптимизм», говоря о повышении уровня производства в военно-промышленном комплексе страны.

«Так что, по сути, речь идёт лишь о том, чтобы отчаянно цепляться за власть. И знаете, бесполезность и глупость этого действительно поражают», — заявил Макгрегор.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.

Ранее профессор из Соединённых Штатов Джон Миршаймер заявил, что ЕС использует Киев для ослабления Российской Федерации, но в результате всё это оборачивается против Украины.