ХАМАС отказался участвовать в подписании перемирия в Газе

Палестинское движение ХАМАС отказалось от участия в церемонии подписания соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом в воскресенье, 12 октября, сообщил член политбюро группировки Хусам Бадран.
Представитель движения уточнил, что в мирных переговорах ХАМАС продолжает полагаться на посредников — Катар, Египет и Турцию. Официальные детали соглашения и причины отказа от участия в церемонии не уточняются.
В понедельник, 13 октября, в Шарм-эш-Шейхе, Египет, пройдет «Саммит мира» по поводу прекращения огня в секторе Газа, передает Le Figaro.
Также стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отправится в Египет для участия в «Саммите мира», который пройдет в Шарм-эш-Шейхе. Саммит посвящен заключению соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси ранее сообщила, что на саммит приглашены лидеры более 20 стран.
9 октября палестинское движение ХАМАС подтвердило заключение соглашения о прекращении огня в секторе Газа. ХАМАС выразил благодарность Египту, Катару и Турции за их посреднические усилия, а также президенту США Дональду Трампу за содействие в достижении договоренностей. Движение обратилось к гарантам соглашения, включая Трампа, а также к арабским и исламским странам с просьбой проконтролировать выполнение Израилем своих обязательств.