ХАМАС отказался участвовать в подписании перемирия в Газе

Палестинское движение ХАМАС отказалось от участия в церемонии подписания соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом в воскресенье, 12 октября, сообщил член политбюро группировки Хусам Бадран.

Палестинское движение ХАМАС отказалось от участия в церемонии подписания соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом в воскресенье, 12 октября, сообщил член политбюро группировки Хусам Бадран.

Представитель движения уточнил, что в мирных переговорах ХАМАС продолжает полагаться на посредников — Катар, Египет и Турцию. Официальные детали соглашения и причины отказа от участия в церемонии не уточняются.

В понедельник, 13 октября, в Шарм-эш-Шейхе, Египет, пройдет «Саммит мира» по поводу прекращения огня в секторе Газа, передает Le Figaro.

Также стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отправится в Египет для участия в «Саммите мира», который пройдет в Шарм-эш-Шейхе. Саммит посвящен заключению соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси ранее сообщила, что на саммит приглашены лидеры более 20 стран.

9 октября палестинское движение ХАМАС подтвердило заключение соглашения о прекращении огня в секторе Газа. ХАМАС выразил благодарность Египту, Катару и Турции за их посреднические усилия, а также президенту США Дональду Трампу за содействие в достижении договоренностей. Движение обратилось к гарантам соглашения, включая Трампа, а также к арабским и исламским странам с просьбой проконтролировать выполнение Израилем своих обязательств.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше