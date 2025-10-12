На Украине разыскивают археолога из музея Пушкина в Керчи: что он хранит

Заведующий отделом искусства и археологии античного мира ГМИИ имени Пушкина Владимир Толстиков объявлен в розыск на Украине. Он стал руководителем Боспорской археологической экспедиции в Керчи. Соответствующие данные представлены в материалах украинских органов власти, цитирует РИА Новости.