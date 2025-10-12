На Украине разыскивают археолога из музея Пушкина в Керчи: что он хранит

Заведующий отделом искусства и археологии античного мира ГМИИ имени Пушкина Владимир Толстиков объявлен в розыск на Украине. Он стал руководителем Боспорской археологической экспедиции в Керчи. Соответствующие данные представлены в материалах украинских органов власти, цитирует РИА Новости.
Отмечается, что археолога разыскивают за проведение 50-летней экспедиции в Керчи. Владимир Толстиков также хранит памятники из раскопок Пантикапея.
Археолога в России наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Он, кроме того, удостоен знака «За вклад в российскую культуру».
Тем временем на Украине переформировали армию. Главком ВСУ Александр Сырский рассказал о перестановках. Он заявил о ликвидации оперативно-стратегических группировок внутри Вооруженных сил Украины.