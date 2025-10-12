Материнский капитал: на какое образование его могут потратить татарстанцы

Материнский капитал можно направить на оплату обучения любого ребенка в семье до достижения им 25-летнего возраста. Однако сразу после рождения или усыновления ребенка использовать средства разрешено только для оплаты дошкольного образования. Распорядиться ими на другие виды обучения можно через три года после появления права на маткапитал.