Материнский капитал: на какое образование его могут потратить татарстанцы

Материнский капитал можно направить на оплату обучения любого ребенка в семье до достижения им 25-летнего возраста. Однако сразу после рождения или усыновления ребенка использовать средства разрешено только для оплаты дошкольного образования. Распорядиться ими на другие виды обучения можно через три года после появления права на маткапитал.
Сумму капитала допускается направлять полностью на одну образовательную цель или распределить между несколькими направлениями. Если средств не хватает, часть расходов можно покрыть из собственных или заемных сбережений, а часть — из маткапитала.
Куда можно направить материнский капитал.
— дошкольное образование (детский сад, в том числе частный).
Средства можно направить на оплату услуг по присмотру и уходу за ребёнком, а также на образовательные программы.
— школьное образование.
Здесь деньги могут быть потрачены на оплату продленного дня и обучение по основным программам.
— среднее специальное и высшее образование.
Средства могут быть израсходованы на оплату обучения и проживание в общежитии ссуза или вуза.
— дополнительное образование: Маткапитал татарстанцы могут направить и на развитие способностей ребенка — оплатить различные секции или кружки. Средства допускается использовать, например, на оплату услуг в центре дошкольного развития, школе по обучению иностранным языкам, музыкальной школе или на репететиров.
Главное условие — организация или индивидуальный предприниматель, оказывающие образовательные услуги, находились на территории РФ и имели действующую лицензию на ведение образовательной деятельности.