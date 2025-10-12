Российская спортсменка потерпела третье поражение подряд в UFC

35-летняя Алексеева, имеющая в своей карьере пять побед и четыре поражения в смешанных единоборствах, провела уже четвёртый поединок в UFC, однако одержать победу смогла лишь в своём дебютном бою в апреле 2023 года. Для 34-летней Мескиты этот бой стал дебютным в UFC, и теперь в её активе шесть побед при нулевом числе поражений.