Российская спортсменка потерпела третье поражение подряд в UFC

Российская спортсменка Ирина Алексеева потерпела поражение от бразильянки Беатрис Мескиты в поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Рио-де-Жанейро.

Бой в легчайшем весе завершился во втором раунде победой бразильянки удушающим приёмом.

35-летняя Алексеева, имеющая в своей карьере пять побед и четыре поражения в смешанных единоборствах, провела уже четвёртый поединок в UFC, однако одержать победу смогла лишь в своём дебютном бою в апреле 2023 года. Для 34-летней Мескиты этот бой стал дебютным в UFC, и теперь в её активе шесть побед при нулевом числе поражений.

