Снег с дождем и сильный ветер: какая погода ждет жителей Башкирии 12 октября

В воскресенье, 12 октября, в Башкирии ожидается резкое ухудшение погоды. Ночью в республике пройдут дожди, а в восточных районах снег с дождем. По данным метеорологов Башгидрометцентра, ветер будет восточный умеренный, местами с порывами до сильного.
Температура воздуха ночью в Башкирии составит −3, +2 градуса Цельсия, днем потеплеет до +4, +9°С. Ранее экстренные службы предупреждали, что на регион опустится утренний туман: видимость на дорогах местами упадет до 500−1000 метров. Водителей просят быть максимально внимательными.
Но и это еще не все. Синоптики сообщают, что в воскресенье возможно усиление ветра до 15−20 метров в секунду.
