Суд разрешил выделять банкроту Борису Надеждину деньги на лекарства

Политика Бориса Надеждина в апреле 2025 года признали банкротом. Арбитражный суд Подмосковья разрешил выделять из его конкурсной массы сумму на лекарства и медицинские услуги, пишет РИА Новости.
Так, Борис Надеждин будет получать более 310 тысяч рублей каждый месяц. Выплата возможна при наличии у политика дохода, уточняется в определении суда. Само ходатайство удовлетворено частично.
«Исключить из конкурсной массы и выделять ежемесячно, с даты вынесения определения, денежные средства должнику Надеждину Борису Борисовичу на покупку лекарственных препаратов, оплату медицинских услуг», — сказано в документе.
Между тем уголовное дело блогера Юрия Дудя* передали в мировой суд. Его обвиняют в неисполнении обязанностей иноагента. Ранее дело рассматривалось в Таганском суде Москвы.
*- признан иноагентом на территории РФ.