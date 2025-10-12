Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд разрешил выделять банкроту Борису Надеждину деньги на лекарства

Суд в Подмосковье разрешил выделять средства Надеждину из его конкурсной массы на лекарства.

Источник: Комсомольская правда

Политика Бориса Надеждина в апреле 2025 года признали банкротом. Арбитражный суд Подмосковья разрешил выделять из его конкурсной массы сумму на лекарства и медицинские услуги, пишет РИА Новости.

Так, Борис Надеждин будет получать более 310 тысяч рублей каждый месяц. Выплата возможна при наличии у политика дохода, уточняется в определении суда. Само ходатайство удовлетворено частично.

«Исключить из конкурсной массы и выделять ежемесячно, с даты вынесения определения, денежные средства должнику Надеждину Борису Борисовичу на покупку лекарственных препаратов, оплату медицинских услуг», — сказано в документе.

Между тем уголовное дело блогера Юрия Дудя* передали в мировой суд. Его обвиняют в неисполнении обязанностей иноагента. Ранее дело рассматривалось в Таганском суде Москвы.

*- признан иноагентом на территории РФ.

Узнать больше по теме
Борис Надеждин: биография, политические перспективы, почему получил известность
Заявивший в 2024 году о стремлении выставить кандидатуру на выборах президента России Борис Надеждин быстро оказался в центре внимания СМИ. Ниже мы расскажем об основных вехах биографии политического деятеля, его семейном положении, детстве и образовании.
Читать дальше