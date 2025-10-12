Диетолог Поляков назвал самые полезные орехи для организма

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал aif.ru, какие орехи являются самыми полезными.
«Все орехи так или иначе несут определенную пользу. Например, в грецком орехе содержится довольно-таки хорошая концентрация йода, растительные формы омеги-3, альфа-линоленовая кислота. В бразильском орехе высокая концентрация селена, который необходим для щитовидной железы, для антиоксидантной системы в целом и для многих других функций организма», — сказал Поляков.
Он добавил, что каждый орех — фундук, кешью, пекан и другие — содержит большое количество микроэлементов, предназначенных для разных целей и задач.
«Поэтому назвать самый полезный орех я не могу. Главное — умеренно их употреблять, чтобы, к примеру, не возникла аллергическая реакция, предварительно подготавливать — замачивать перед употреблением, если они покупные. Или выбирать по возможности свежесобранные орехи — такие содержат максимальный концентрат полезных микроэлементов», — подытожил Поляков.
