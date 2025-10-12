Диетолог Поляков назвал самые полезные орехи для организма

«Все орехи так или иначе несут определенную пользу. Например, в грецком орехе содержится довольно-таки хорошая концентрация йода, растительные формы омеги-3, альфа-линоленовая кислота. В бразильском орехе высокая концентрация селена, который необходим для щитовидной железы, для антиоксидантной системы в целом и для многих других функций организма», — сказал Поляков.