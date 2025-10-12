В Госдуме предложили изменить рацион питания школьников

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов («Новые люди») направил обращение в министерство образования Московской области с предложением провести эксперимент по изменению рациона питания школьников, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В письме Хамитов рассказал, что в ряде районов Воронежской области стартовал важный эксперимент — из школьного меню убрали мини-пиццы, сосиски в тесте и другие жирные снеки, а на смену им пришли салаты, фрукты и сбалансированные блюда. По словам политика, основной целью эксперимента является профилактика детского ожирения и формирование здоровых привычек питания.
«В связи с этим прошу Вас рассмотреть возможность проведения аналогичного эксперимента в образовательных учреждениях Московской области или пересмотра существующих подходов к организации школьного питания с целью внедрения более здоровых и сбалансированных рационов для детей», — сказано в обращении.
В беседе с РИА Новости Хамитов отметил, что именно в школе закладываются привычки, которые остаются на всю жизнь. Политик считает, что когда 80% меню составляют сладости и выпечка — это не про питание, а про риск для здоровья и будущих проблем.
«Хотелось бы, чтобы школьные столовые предлагали детям еду, которая помогает расти сильными, здоровыми и активными — без фанатизма, но с умом и заботой», — подытожил он.