Консул Ильин: Россиян заманивают в рабство в Мьянме, предлагая карьеру моделей

Организаторы мошеннических колл-центров, действующих на границе Мьянмы и Таиланда, обманывают людей, в том числе россиян, обещая им работу моделей и рекламных агентов. Об этом рассказал заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.
По его словам, подобные предложения часто поступают через Telegram-каналы, где неизвестные русскоговорящие «менеджеры» приглашают поработать в Таиланде, не раскрывая подробностей.
Дипломат отметил, что после переписки жертвы прибывают в аэропорт Бангкока, где их встречают и везут вглубь страны, а затем в город Месай на границе с Мьянмой. Оттуда людей тайно перевозят через реку Мэй, ширина которой не превышает 70 метров.
Ильин уточнил, что незаконная переправа происходит на лодках, вдали от официальных переходов. В сухой сезон реку можно перейти пешком, что облегчает транспортировку обманутых людей. Он добавил, что у прибывших сразу забирают телефоны, и многие поначалу даже не осознают, что оказались уже не в Таиланде, а на территории Мьянмы, передает РИА Новости.
Детектив Оганес Бабаджанян подробнее рассказал о схеме похищения россиянок в Таиланде для продажи в рабство в Мьянме.
Российскую туристку похитили в Таиланде и продали в рабство в Мьянме. Девушку пригласили работать моделью, но в итоге заставили заниматься мошенничеством в кол-центре. У похитителей есть и другие пленники. Если кто-то выражает недовольство, их бьют и грозят продать на органы. Как российское посольство спасло девушку и бывали ли такие случаи раньше, выясняла «Вечерняя Москва».