Срок оплаты коммуналки сдвинут, а цены повысят: главные изменения в сфере ЖКХ в 2026 году

Россиян с 1 марта 2026 года ждут изменения в получении квитанции за ЖКХ и переносе крайнего срока оплаты.
Управляющие компании России с первого квартала 2026 года будут обязаны предоставлять отчеты о своей деятельности в Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) по единой форме. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
Эта инициатива направлена на повышение прозрачности деятельности управляющих компаний (УК). Это позволит собственникам жилых помещений осуществлять более эффективный контроль за их работой.
Кроме того, с 1 марта 2026 года в России изменится предельный срок внесения платы за коммунальные услуги. Вместо 10-го числа месяца он будет установлен на 15-е число. По оценке Минэкономразвития, в 2026 году средний рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) по стране составит 9,8%. При этом в отдельных субъектах федерации увеличение тарифов может существенно отличаться от среднероссийских показателей.
При этом с 1 марта 2026 года россияне будут получать квитанции за жилищно-коммунальные услуги не позднее 5-го числа каждого месяца, тогда как ранее крайний срок был установлен на 1-е число. Кроме того, рассматривается возможность расширения льгот для матерей-героинь, которые, возможно, будут полностью освобождены от оплаты услуг ЖКХ. Подробнее о том, какие изменения ждут россиян в этой сфере в грядущем году, — в материале URA.RU.
Единая отчетность для УК.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин принял важное решение касательно управляющих компаний.
С первого квартала 2026 года управляющие компании в России будут обязаны предоставлять отчетность о своей деятельности в ГИС ЖКХ по унифицированной форме. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев. Он отметил, что данная мера направлена на повышение прозрачности работы управляющих организаций и обеспечение контроля со стороны жильцов.
Как подчеркнул Кошелев, ранее каждая управляющая компания самостоятельно выбирала формат предоставления отчетов, что затрудняло объективное сравнение эффективности работы различных организаций. В соответствии с новыми требованиями, в отчетной документации будет отражаться подробная информация о доходах и расходах, задолженности жителей и самой управляющей компании, а также перечень выполненных работ.
Изменятся сроки оплаты коммуналки.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕУправляющие компании будут отчитываться перед жильцами.
В России с 1 марта 2026 года будет изменен срок внесения платы за коммунальные услуги. Крайняя дата перенесется с 10-го на 15-е число каждого месяца. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. По его словам, соответствующие обращения регулярно поступали от граждан.
Введение новых сроков призвано устранить разницу между датами получения доходов и необходимостью оплаты ЖКУ, что позволит сократить количество задолженностей и предотвратить применение необоснованных штрафов к добросовестным плательщикам.
Штрафы за неуплату.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Госдуме напомнили новые правила взыскания долгов с россиян по ЖКХ.
В случае просрочки установленного срока оплаты неустойка будет начисляться автоматически, без предварительного уведомления. За каждый день просрочки размер пени составляет 1/300 действующей ключевой ставки ЦБ России, сообщили в ВФокусе Mail.ru. Если просрочка превышает 90 дней, сумма пени увеличивается и составляет 1/130 ключевой ставки.
При задолженности свыше трех месяцев управляющая компания вправе ограничить подачу электроэнергии и воды, а также временно заблокировать канализацию с использованием специальных технических средств. В ситуации, когда сумма долга превышает 10 000 рублей, управляющая организация может обратиться в суд для принудительного взыскания задолженности. Судебный приказ передается судебным приставам, которые могут наложить арест на банковские счета, удерживать до 50% заработной платы и ограничивать выезд должника за пределы страны. Кроме того, наличие задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг лишает граждан права на получение субсидий и льгот до полного погашения долга.
Как вырастут тарифы ЖКХ в 2026 году.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕГосдума обсудит новые правила расчета оплаты услуг ЖКХ.
По прогнозам Минэконом развития, в 2026 году средний рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги по стране составит 9,8%. Однако в отдельных регионах этот показатель может значительно отличаться, сообщил общественный деятель и эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, в некоторых субъектах Российской Федерации повышение стоимости коммунальных услуг может составить 7−8%, тогда как в других регионах оно может достигать 15% и более. Наиболее заметный рост тарифов ожидается там, где необходимы крупные вложения в обновление коммунальной инфраструктуры, отметил эксперт.
Бондарь подчеркнул, что на данный момент основным ориентиром служит прогноз Минэкономразвития, согласно которому с 1 июля 2026 года совокупные платежи за коммунальные услуги для населения могут увеличиться в среднем на 9,8%. Однако этот показатель следует рассматривать только как усредненную оценку, добавил он. Эксперт напомнил, что по итогам 2025 года, при среднем росте тарифов по стране на 11,9%, разброс значений по регионам оказался весьма существенным — от 8,8% до 21,1%.
Изменится срок получения квитанции за ЖКХ.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСобственникам жилья упростят оплату капремонта через управляющие компании.
Россияне с 1 марта 2026 года также будут получать платежные документы за ЖКУ до 5-го числа каждого месяца включительно, тогда как ранее крайний срок их выдачи приходился на 1-е число. Об этом рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
По словам депутата, перенос срока выдачи квитанций позволит УК более тщательно и корректно производить начисления, а граждане смогут быть уверены в правильности предоставленных расчетов. Якубовский подчеркнул, что данная мера призвана сократить количество ошибок при формировании платежей, а также уменьшить число конфликтных ситуаций между жильцами и управляющими организациями.
Парламентарий пояснил, что предоставление дополнительного времени УК на обработку информации и подготовку квитанций должно способствовать снижению числа перерасчетов и спорных вопросов по начислениям. По его мнению, благодаря нововведению граждане смогут избежать лишних затрат времени и нервов на разрешение подобных ситуаций, а система платежей станет более прозрачной и предсказуемой.
Некоторые категории граждан могут освободить от уплаты за ЖКХ.
В России рассматривается возможность расширения льгот для женщин, удостоенных звания «мать-героиня». Законопроект предусматривает обладательниц этого звания по объему соцподдержки к Героям Труда РФ и Героям России. В настоящее время инициатива находится на рассмотрении в Госдуме.
Как отметила заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, в случае принятия инициативы матери-героини смогут пользоваться рядом дополнительных преференций. Одна из льгот касается отмены оплаты ЖКУ.