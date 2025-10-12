Срок оплаты коммуналки сдвинут, а цены повысят: главные изменения в сфере ЖКХ в 2026 году

По прогнозам Минэконом развития, в 2026 году средний рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги по стране составит 9,8%. Однако в отдельных регионах этот показатель может значительно отличаться, сообщил общественный деятель и эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, в некоторых субъектах Российской Федерации повышение стоимости коммунальных услуг может составить 7−8%, тогда как в других регионах оно может достигать 15% и более. Наиболее заметный рост тарифов ожидается там, где необходимы крупные вложения в обновление коммунальной инфраструктуры, отметил эксперт.