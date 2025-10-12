Задержаны подозреваемые в убийстве осужденного за педофилию певца Уоткинса

Задержаны двое подозреваемых в убийстве вокалиста британской рок-группы Lostprophets Иэна Уоткинса в тюрьме Уэйкфилд, сообщается на сайте полиции графства Западный Йоркшир.
В сообщении указано, что подозреваемым мужчинам 25 лет и 43 года. Они находятся в полицейском участке.
Накануне стало известно, что Уоткинс, отбывавший длительный срок, скончался после нападения в тюрьме.
В 2013 году артист был приговорен к 29 годам лишения свободы за педофилию. В 2023 году Уоткинс уже подвергался нападению со стороны других заключенных, тогда он был госпитализирован.