Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задержаны подозреваемые в убийстве осужденного за педофилию певца Уоткинса

Вокалист британской рок-группы Lostprophets умер после нападения в тюрьме Уэйкфилд.

Источник: Аргументы и факты

Задержаны двое подозреваемых в убийстве вокалиста британской рок-группы Lostprophets Иэна Уоткинса в тюрьме Уэйкфилд, сообщается на сайте полиции графства Западный Йоркшир.

В сообщении указано, что подозреваемым мужчинам 25 лет и 43 года. Они находятся в полицейском участке.

Накануне стало известно, что Уоткинс, отбывавший длительный срок, скончался после нападения в тюрьме.

В 2013 году артист был приговорен к 29 годам лишения свободы за педофилию. В 2023 году Уоткинс уже подвергался нападению со стороны других заключенных, тогда он был госпитализирован.