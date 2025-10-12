Ричмонд
В Ташкенте запускается новый автобусный маршрут № 197

Vaib.uz (Узбекистан. 12 октября). С 12 октября 2025 года в столице начинает работу новый автобусный маршрут № 197, который свяжет центр города с районом «Новый Ташкент», сообщили в управлении транспорта столицы.

Источник: Vaib.Uz

Маршрут будет курсировать между конечными остановками «Гостиница Узбекистан» — «Новый Ташкент», проходя по улицам Махтумкули и Янги Узбекистон.

На линии будут работать 8 современных белых автобусов Yutong средней вместимости — длиной 9,5 метра. Эти автобусы отличаются комфортом, экономичностью и низким уровнем шума.

Время работы маршрута: с 05:30 до 22:50.

Новый маршрут станет ещё одной удобной транспортной связью между центром Ташкента и активно развивающимся районом «Новый Ташкент», где постепенно формируется новая городская инфраструктура.