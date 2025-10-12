В Ташкенте запускается новый автобусный маршрут № 197

Маршрут будет курсировать между конечными остановками «Гостиница Узбекистан» — «Новый Ташкент», проходя по улицам Махтумкули и Янги Узбекистон.
На линии будут работать 8 современных белых автобусов Yutong средней вместимости — длиной 9,5 метра. Эти автобусы отличаются комфортом, экономичностью и низким уровнем шума.
Время работы маршрута: с 05:30 до 22:50.
Новый маршрут станет ещё одной удобной транспортной связью между центром Ташкента и активно развивающимся районом «Новый Ташкент», где постепенно формируется новая городская инфраструктура.