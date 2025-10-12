Силы ПВО уничтожили за ночь над территорией России более 30 украинских БПЛА

В ночь с 11 на 12 октября российская система противовоздушной обороны (ПВО) обезвредила над территорией России 32 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что по 15 дронов были сбиты в небе над Белгородской и Брянской областями. Ещё два беспилотника военные нейтрализовали над территорией Смоленской области.
Напомним, ночью глава Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что Белгородский район подвергся удару БПЛА ВСУ. Губернатор подчеркнул, что никто не пострадал. По его данным, в населённом пункте Северный были выбиты стёкла в ряде частных домов. Также повреждения получили фасады нескольких строений, заборы, пять легковых автомобилей и одна единица спецтехники.