Силы ПВО уничтожили за ночь над территорией России более 30 украинских БПЛА

Ночью в небе над Белгородской и Брянской областями были сбиты по 15 дронов киевского режима.

Источник: Аргументы и факты

В ночь с 11 на 12 октября российская система противовоздушной обороны (ПВО) обезвредила над территорией России 32 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что по 15 дронов были сбиты в небе над Белгородской и Брянской областями. Ещё два беспилотника военные нейтрализовали над территорией Смоленской области.

Напомним, ночью глава Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что Белгородский район подвергся удару БПЛА ВСУ. Губернатор подчеркнул, что никто не пострадал. По его данным, в населённом пункте Северный были выбиты стёкла в ряде частных домов. Также повреждения получили фасады нескольких строений, заборы, пять легковых автомобилей и одна единица спецтехники.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше