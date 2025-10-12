В Омской области повысят прожиточный минимум на 1000 рублей

Правительство Омской области подготовило проект повышения прожиточного минимума для всех категорий населения с 1 января 2026 года. Документ разработало министерство труда и социального развития региона.
Согласно нововведениям, величина прожиточного минимума в расчете на душу населения достигнет 16 477 рублей. Для трудоспособных граждан установят показатель 17 960 рублей, для пенсионеров — 14 170 рублей, а для детей — 15 983 рубля.
По сравнению с действующими значениями рост составит от 902 до 1144 рублей в зависимости от категории. На душу населения прожиточный минимум увеличится на 1049 рублей.
Проект документа находится на стадии антикоррупционной экспертизы, которая продлится до 14 октября текущего года. После завершения всех согласований постановление вступит в силу с начала 2026-го.
