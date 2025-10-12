Ученые впервые выявили красную сверхгигантскую звезду перед ее взрывом

Хотя светимость этой звезды превышала солнечную примерно в 100 тысяч раз, большая часть ее излучения была скрыта плотной пылью. Из-за этого в видимом диапазоне она казалась более чем в сто раз тусклее, чем на самом деле. Пыль блокировала короткие синие волны, смещая цвет звезды в красную область спектра. По словам соавтора работы, аспиранта факультета физики и астрономии Северо-Западного университета Асвина Суреша, это самый красный и пыльный красный сверхгигант, чье разрушение удалось наблюдать.