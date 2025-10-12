Ученые впервые выявили красную сверхгигантскую звезду перед ее взрывом

Международная группа астрономов под руководством специалистов Северо-Западного университета (США) при помощи космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST) впервые обнаружила звезду-предшественницу сверхновой в среднем инфракрасном диапазоне. Как сообщает Science Daily, результаты наблюдений, дополненные архивными данными телескопа «Хаббл», показали, что взрыв произошел от массивной красной сверхгигантской звезды, окруженной плотным облаком пыли.
Исследование позволило подтвердить, что красные сверхгиганты действительно завершают свой жизненный цикл взрывом, однако зачастую остаются невидимыми из-за толстых пылевых оболочек. Инфракрасные возможности JWST позволяют астрономам проникать сквозь пыль, сокращая давний разрыв между теоретическими моделями и наблюдениями.
«Долгое время мы стремились понять, как именно выглядят взрывы красных сверхгигантов. Теперь, благодаря JWST, мы получили качественные инфракрасные данные, которые позволили точно определить тип звезды и ее окружение. Мы ожидали этого момента — взрыва сверхновой в галактике, наблюдаемой JWST. Объединив данные “Хаббла” и JWST, мы смогли впервые подробно охарактеризовать эту звезду», — рассказал руководитель исследования, доцент Центра астрофизических исследований Северо-Западного университета Чарли Килпатрик.
Сверхновая, получившая обозначение SN2025pht, была зафиксирована 29 июня 2025 года в рамках автоматизированного обзора Вселенной. Свет события пришел из соседней спиральной галактики NGC 1637, расположенной примерно в 40 миллионах световых лет от Земли. Сравнение изображений галактики до и после вспышки, сделанных «Хабблом» и JWST, позволило точно определить звезду-предшественницу.
Хотя светимость этой звезды превышала солнечную примерно в 100 тысяч раз, большая часть ее излучения была скрыта плотной пылью. Из-за этого в видимом диапазоне она казалась более чем в сто раз тусклее, чем на самом деле. Пыль блокировала короткие синие волны, смещая цвет звезды в красную область спектра. По словам соавтора работы, аспиранта факультета физики и астрономии Северо-Западного университета Асвина Суреша, это самый красный и пыльный красный сверхгигант, чье разрушение удалось наблюдать.
Плотные пылевые оболочки, как считают исследователи, объясняют, почему астрономам так долго не удавалось обнаружить предшественников красных сверхгигантов. Хотя эти массивные звезды должны быть яркими и заметными, их свет нередко полностью скрывается под слоями пыли. Новые данные JWST подтверждают, что именно это и мешало их идентификации.
Неожиданным оказалось и химическое строение пыли: она оказалась богата углеродом. Ученые предполагают, что в последние годы жизни звезды мощная конвекция поднимала углерод из ее недр, обогащая внешние слои и изменяя состав пылевых частиц.
«С запуском JWST и готовящимся к работе телескопом Roman нас ждет новая эпоха в изучении массивных звезд и предшественников сверхновых. Качество данных и масштаб открытий будут несопоставимы с тем, что мы наблюдали за последние десятилетия», — подытожил Килпатрик.
