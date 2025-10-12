В Уфе поделились подробностями консервации фонтантов.

С приближением холодов в Уфе начинается ежегодная процедура консервации фонтанов. Подробностями поделился глава администрации Октябрьского района Антон Тарасов.
«Это технически сложный процесс, необходимый для сохранения инженерных систем: воду из чаш спустят, все оборудование тщательно промоют от осадков и грязи, а некоторые декоративные и технические элементы демонтируют и очистят», — рассказал глава района.
В Октябрьском районе Уфы в зимнюю «спячку» впадут три знаковых объекта. Эти дни — последняя возможность в текущем году увидеть их в работе. Даты начала консервации:
14 октября — фонтан «Часы» на площади им. В. И. Ленина;
14 октября — фонтан на озере в парке «Кашкадан»;
16 октября — фонтан «Мальчик с кураем».