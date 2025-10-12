Ричмонд
+18°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе поделились подробностями консервации фонтантов

В Уфе поделились подробностями консервации фонтантов.

С приближением холодов в Уфе начинается ежегодная процедура консервации фонтанов. Подробностями поделился глава администрации Октябрьского района Антон Тарасов.

«Это технически сложный процесс, необходимый для сохранения инженерных систем: воду из чаш спустят, все оборудование тщательно промоют от осадков и грязи, а некоторые декоративные и технические элементы демонтируют и очистят», — рассказал глава района.

В Октябрьском районе Уфы в зимнюю «спячку» впадут три знаковых объекта. Эти дни — последняя возможность в текущем году увидеть их в работе. Даты начала консервации:

14 октября — фонтан «Часы» на площади им. В. И. Ленина;

14 октября — фонтан на озере в парке «Кашкадан»;

16 октября — фонтан «Мальчик с кураем».