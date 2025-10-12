Ричмонд
В Ростовской области 12 октября объявили беспилотную опасность

В донском регионе жителям порекомендовали спуститься в подвалы на время воздушной атаки.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в воскресенье, 12 октября, была объявлена беспилотная опасность. Оповещение об этом жители региона получили от РСЧС.

— Объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области. Рекомендовано проследовать в подвальные помещения или помещения без окон, — говорится в утреннем сообщении Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Напомним, ночью 11 октября силы и средства ПВО отразили воздушную атаку в донском регионе. Над территорией Ростовской области были сбиты 15 вражеских беспилотников. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале российского военного ведомства. Никто из людей не пострадал.

