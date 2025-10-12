Китай заявил о вынужденных ответных мерах против США: что сделал Пекин

Минтранс КНР ввел специальный портовый сбор для американских судов, который начнет действовать с 14 октября 2025 года. Сбор будет применяться к судам, принадлежащим, эксплуатируемым или построенным в США. Это ответ на аналогичный сбор США для китайских судов, о котором Минкоммерции КНР предупредило в апреле этого года.