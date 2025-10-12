Китай заявил о вынужденных ответных мерах против США: что сделал Пекин

США вводят портовые сборы в отношении китайских судов, Пекин вынужден принять ответные меры для защиты своих прав. Такое заявление в воскресенье, 12 октября, сделали в Министерстве коммерции КНР.
В сообщении уточняется, что после двусторонних торговых переговоров Пекин вел консультации и поддерживал контакты с Вашингтоном по поводу вышеупомянутых мер.
«Китай был вынужден принять ответные меры для защиты своих законных прав и интересов… Надеемся, что США признают свои ошибки, пойдут навстречу Китаю и вернутся на правильный путь диалога и консультаций», — заявили в ведомстве.
Минтранс КНР ввел специальный портовый сбор для американских судов, который начнет действовать с 14 октября 2025 года. Сбор будет применяться к судам, принадлежащим, эксплуатируемым или построенным в США. Это ответ на аналогичный сбор США для китайских судов, о котором Минкоммерции КНР предупредило в апреле этого года.
Днем ранее, 11 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что 1 ноября введет 100% пошлины на товары из Китая сверх текущего уровня.