В Хабаровске на три дня ограничат движение по Павла Морозова в октябре 2025

Как уточнили в мэрии, изменение сроков введения ограничений связано с длительной подготовкой к реконструкции канализационного коллектора. Изначально начало работ планировалось раньше, однако подрядчику потребовалось дополнительное время на подготовку техники и согласование схемы движения.