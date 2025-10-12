Ричмонд
В Хабаровске на три дня ограничат движение по Павла Морозова в октябре 2025

Изменение сроков введения ограничений связано с длительной подготовкой к реконструкции канализационного коллектора.

Источник: Аргументы и факты

В Хабаровске с 16 по 19 октября будет частично ограничено движение на участке улицы Павла Леонтьевича Морозова. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничение введут в границах улиц Оборонной и 65-летия Победы. Дорогу полностью перекрывать не будут — движение сохранят по суженным полосам на протяжении 200 метров.

Как уточнили в мэрии, изменение сроков введения ограничений связано с длительной подготовкой к реконструкции канализационного коллектора. Изначально начало работ планировалось раньше, однако подрядчику потребовалось дополнительное время на подготовку техники и согласование схемы движения.

Горожан и автолюбителей просят заранее планировать маршруты и учитывать временные неудобства при передвижении в этом районе.