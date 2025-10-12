«Вашингтон» победил «Айлендерс», Овечкин заработал первое очко в сезоне НХЛ

«Вашингтон» одержал первую победу в регулярном чемпионате, реабилитировавшись за домашнее поражение от «Бостона» (1:3). Тем временем «Айлендерс» всё ещё не знают побед в сезоне, уступив ранее в гостях «Питтсбургу» (3:4). В следующем туре «Вашингтон» в ночь на 13 октября по московскому времени сыграет на выезде с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Айлендерс» в тот же день примут «Виннипег».