Топ-5 главных новостей в Молдове 12 октября 2025: Дожди уходят из Молдовы, но заморозки по утрам остаются; почему Речан и Гросу останутся в руководстве Молдовы — это обещанные «изменения»; в м

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 12 октября 2025:
1. Изменений к лучшему в Молдове ждать не приходится: Правительство — только из членов ПАС, Речан — премьер-министр, а Гросу — спикер парламента — «нам так комфортно».
2. Дожди уходят из Молдовы, но холод до +4 градусов остаётся: А где же обещанное синоптиками «бабье» лето.
3. Выборы в Молдове прошли и фермеры тоже могут идти лесом: Почему в наших магазинах почти не осталось отечественных продуктов, а засилье импорта только нарастает.
4. В Молдове в журналистских расследованиях обходят беспредел властей: Это подтверждает Независимый консультативный совет антикоррупции — слишком очевидно, чтобы умалчивать.
5. Кто же посадит мошенников, если у них такая «крыша»: Рухнувшая в Молдове финансовая пирамида TUX работала как центр «финансового образования», а курировали ее силовики.
