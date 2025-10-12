Роспотребнадзор дал советы по обработке продуктов для профилактики иерсиниоза

Сырые и приготовленные продукты должны храниться отдельно, а фрукты и овощи — разделяться по времени сбора. Бактерии рода иерсинии могут поражать желудочно‑кишечный тракт, длительно сохраняются в воде и почве, а их размножение ускоряется при температуре 4−6 °C, часто наблюдаемой на складах и в холодильниках.