Роспотребнадзор дал советы по обработке продуктов для профилактики иерсиниоза

«Резервуаром и источником возбудителя являются почва и мелкие дикие млекопитающие (полёвки, мыши, суслики и другие), синантропные грызуны (крысы, домовые мыши) и сельскохозяйственные животные (свиньи, коровы, овцы, козы). Больной человек при кишечном иерсиниозе также является источником инфекции», — отметили в ведомстве.
Сырые и приготовленные продукты должны храниться отдельно, а фрукты и овощи — разделяться по времени сбора. Бактерии рода иерсинии могут поражать желудочно‑кишечный тракт, длительно сохраняются в воде и почве, а их размножение ускоряется при температуре 4−6 °C, часто наблюдаемой на складах и в холодильниках.
В качестве дополнительной защиты специалисты советуют тщательно мыть фрукты и овощи и потреблять только кипячёную либо бутилированную воду,
А ранее пищевой технолог рассказал Life.ru, что участившиеся случаи заражения сальмонеллёзом и кишечной палочкой связаны с нарушением гигиенических норм и условий хранения продуктов питания, особенно с куриными мясными изделиями. Для профилактики заражения, по мнению эксперта, необходимо строго соблюдать температурный режим хранения, контролировать сроки годности и проверять наличие маркировки.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.