Белорус Протас забросил две шайбы за «Вашингтон» в НХЛ, а Овечкин отдал пас

На 14-й минуте Протас забросил вторую шайбу «Вашингтона». А на 30-й он отдал голевую передачу при третьем голе команды. Свою вторую шайбу он забросил на 36-й минуте, когда поразил ворота после выхода один на один и счет стал 0:4.