Белорус Протас забросил две шайбы за «Вашингтон» в НХЛ, а Овечкин отдал пас

Белорусский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас забросил две шайбы в ворота «Нью-Йорк Айлендерс» и его команда победила со счетом 4:2.
Алексей Протас не только обеспечил своей команде победу, но и был признан первой звездой игры. Белорус выступал во второй тройке нападения вместе с Пьером-Люком Дюбуа и Томом Уилсоном.
Счет в матче в Нью-Йорке был открыт уже на 2-й минуте, когда Мартин Фехервари отличился с передачи Александра Овечкина.
На 14-й минуте Протас забросил вторую шайбу «Вашингтона». А на 30-й он отдал голевую передачу при третьем голе команды. Свою вторую шайбу он забросил на 36-й минуте, когда поразил ворота после выхода один на один и счет стал 0:4.
В итоге «Вашингтон» победил 4:2, а Протас набрал 3 результативных балла. За две игры в начавшемся сезоне НХЛ он уже набрал 4 очка (2+2) при показатель полезности +4.
