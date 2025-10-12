Впервые за год цена на икру пошла вниз

Ранее сообщалось, что за последний год стоимость лососевой икры в России выросла на 41% из-за слабого улова горбуши в 2024 году, тогда как аналогичное снижение цен наблюдалось и на другие продукты — например, куриные яйца подешевели более чем на 20% благодаря мерам государственного регулирования. Эксперты отмечают, что для дальнейшего снижения цен на икру необходим значительный рост объема вылова рыбы.