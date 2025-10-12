Ричмонд
Впервые за год цена на икру пошла вниз

В России зафиксировано снижение средней стоимости красной икры до отметки в 9,4 тысячи рублей за килограмм, что является самым низким показателем с декабря прошлого года. Об этом свидетельствует анализ данных Росстата.

Впервые за год средняя стоимость икры составила 9,4 тысячи рублей.

«Цены на деликатес в среднем по стране составили 9,4 тысячи рублей против 9,5 тысячи месяцем ранее», — приводят данные Росстата «Прайм». Отмечается, что последний раз ниже средняя цена была в декабре прошлого года — 9,2 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что за последний год стоимость лососевой икры в России выросла на 41% из-за слабого улова горбуши в 2024 году, тогда как аналогичное снижение цен наблюдалось и на другие продукты — например, куриные яйца подешевели более чем на 20% благодаря мерам государственного регулирования. Эксперты отмечают, что для дальнейшего снижения цен на икру необходим значительный рост объема вылова рыбы.