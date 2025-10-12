Масштабное отключение лишит холодной воды десятую часть домов Владивостока

Под отключения попадают дома в Ленинском и Первореченском районах приморской столицы. Без воды останутся жители ряда домов в районе Луговой и Баляева, на Котельникова, Народном проспекте, проспекте Красного знамени, на Снеговой, Тобольской и Тунгусской, Толстого и Светланской, а также ряде других улиц. Всего без воды останутся порядка 250 адресов.