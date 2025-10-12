Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Масштабное отключение лишит холодной воды десятую часть домов Владивостока

Значительная часть Владивостока останется во вторник без холодной воды. Отключения связано с запланированными аварийными работами, сообщает Приморский водоканал.

Источник: Reuters

Под отключения попадают дома в Ленинском и Первореченском районах приморской столицы. Без воды останутся жители ряда домов в районе Луговой и Баляева, на Котельникова, Народном проспекте, проспекте Красного знамени, на Снеговой, Тобольской и Тунгусской, Толстого и Светланской, а также ряде других улиц. Всего без воды останутся порядка 250 адресов.

С полным списком домов можно ознакомиться на портале Приморского водоканала. Холодную воду здесь отключат с 9 утра 14 октября. Вернуть водоснабжение обещают лишь вечером — к 21:00.

Горожанам советуют запастись холодной водой, чтобы безболезненно пережить засуху.