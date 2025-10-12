В онкодиспансере Омска совершили настоящий прорыв в лечении рака

Ранее мы писали, что в нашем регионе с января по август 2025 года от онкозаболеваний умерли 1871 пациентов. При этом было выявлено 5156 злокачественных новообразований. «Лидерами» являются поражения молочной железы, кожи, органов дыхания и предстательной железы, а также лейкозы и лейкемии, лимфомы и опухоли головного мозга, которые довольно часто выявляют врачи у детей.