В онкодиспансере Омска совершили настоящий прорыв в лечении рака

Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» в Омском областном онкологическом диспансере появились два новейших линейных ускорителя, которые уже помогли более чем 2250 пациентам. Оборудование позволяет бить по опухоли с ювелирной точностью, сводя к минимуму повреждение здоровых тканей.
Аппараты, запущенные ещё в 2024 году, работают с невиданной ранее точностью. Их главная особенность — встроенная функция компьютерной томографии. Это значит, что перед каждым сеансом система делает снимок области облучения, и, если пациент сместился на миллиметр, положение автоматически корректируется. Мощный пучок излучения гарантированно попадает строго в цель.
Ещё одна уникальная возможность аппаратов — способность формировать поле излучения, которое в точности повторяет форму новообразования, каким бы сложным и извилистым оно ни было.
Каждый из новых ускорителей помогает в среднем 60−70 пациентам ежедневно.
Ранее мы писали, что в нашем регионе с января по август 2025 года от онкозаболеваний умерли 1871 пациентов. При этом было выявлено 5156 злокачественных новообразований. «Лидерами» являются поражения молочной железы, кожи, органов дыхания и предстательной железы, а также лейкозы и лейкемии, лимфомы и опухоли головного мозга, которые довольно часто выявляют врачи у детей.