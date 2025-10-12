Россиян предупредили о рабстве в Мьянме: как избежать опасности заточения

Организаторы мошеннических колл-центров в Мьянме заманивают граждан многих стран в рабство, попадают на удочку и россияне. Злоумышленники предлагают своим будущим жертвам карьеру моделей или рекламных агентов в Таиланде. Об этом предупредил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.
Как рассказал дипломат, на российских граждан «выходят какие-то безвестные русскоговорящие менеджеры, которые предлагают в размытой форме поработать в Таиланде, для девушек — моделями, для парней — рекламщиками, продвигающими некие товары или услуги».
Переговоры проводят через Telegram, а также другие социальные сети и мессенджеры. Все заканчивается, как правило, прибытием будущей жертвы в международный аэропорт Суварнабхуми в Бангкоке, где искателей хорошей работы в Азии встречают и везут вглубь Таиланда, а после этого они попадают в город Месай, расположенный на мьянманской границе. Далее их нелегально и насильно переправляют через пограничную реку Мэй на лодках дальше от официального пограничного перехода.
«Ширина реки Мэй в тех местах не более 50−70 метров. В сухой сезон, говорят, ее можно перейти пешком», — уточнил заведующий консульским отделом российской дипмиссии в беседе с РИА Новости.
Ильин отметил, что некоторые похищенные таким образом люди, у которых, как правило, сразу отбирают телефоны и любые средства связи, поначалу даже не осознают, что находятся уже не в Таиланде, а на территории сопредельного государства.
В последнее время все чаще появляются истории о том, как иностранцев заманивают в Таиланд под предлогом высокооплачиваемой работы, после чего переправляют на нейтральные территории, заставляя там заниматься мошенничеством.
Накануне в Бангкок вернули россиянку, которая попала в такую ловушку и была незаконно вывезена из Таиланда в Мьянму. Месяц она провела в заточении. В октябре девушку передали российским дипломатам. Посол России в Таиланде Евгений Томихин рассказал, что девушке обещали работу моделью, которая на деле оказалась рабством в мошенническом колл-центре. После прибытия в королевство россиянку вывезли в Мьянму.