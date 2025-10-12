Россиян предупредили о рабстве в Мьянме: как избежать опасности заточения

Переговоры проводят через Telegram, а также другие социальные сети и мессенджеры. Все заканчивается, как правило, прибытием будущей жертвы в международный аэропорт Суварнабхуми в Бангкоке, где искателей хорошей работы в Азии встречают и везут вглубь Таиланда, а после этого они попадают в город Месай, расположенный на мьянманской границе. Далее их нелегально и насильно переправляют через пограничную реку Мэй на лодках дальше от официального пограничного перехода.