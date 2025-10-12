Внучка Трампа выложила видео игры в гольф с дедом под песню Скриптонита

Внучка президента США Дональда Трампа Кай Мэдисон опубликовала в TikTok видео, где она играет в гольф вместе с дедом под песню казахского рэпера Скриптонита.
На кадрах Трамп и его внучка по очереди бьют по мячу, а президент комментирует игру и поздравляет Кай, когда ей удается забить мяч в лунку.
В завершение они покидают поле для гольфа на электромобиле, при этом на фоне звучит трек Скриптонита «Не расслабляйся».
Несмотря на «отмену» российской культуры, иностранные звезды все чаще триумфально выступают на сцене с композициями наших авторов. «Вечерняя Москва» собрала самые свежие и интересные случаи. На днях американская певица Келли Кларксон исполнила песню «Я сошла с ума» группы «Тату» на своем именном шоу. Выступление вызвало бурную реакцию публики, которая громко аплодировала.
Ранее соцсети по всему миру будоражила песня Homay башкирской группы AY YOLA. Композиция пользовалась успехом даже больше, чем песни таких тяжеловесов музыкальной индустрии Запада, как Леди Гага, Кендрик Ламар и Дэвид Гетта.